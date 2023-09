BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochvormittag gefragt

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 96,54 EUR.

Um 09:21 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 96,54 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 97,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,44 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 977 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,95 EUR erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 84,33 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2023 Kursverluste bis auf 86,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 142,29 USD.

Am 07.08.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 94,76 Prozent auf 167,70 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.200,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 04.11.2024.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

