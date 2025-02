BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 108,49 USD ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr um 0,3 Prozent auf 108,49 USD nach. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 105,63 USD nach. Bei 107,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 70.313 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,24 USD) erklomm das Papier am 18.09.2024. Gewinne von 20,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (76,55 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,44 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 136,17 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,37 Mrd. USD – ein Plus von 40,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 973,94 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.03.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 31.03.2026.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,231 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie: Experten empfehlen BioNTech im Januar mehrheitlich zum Kauf

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?