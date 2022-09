BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Mittag südwärts

Um 12:04 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 134,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 133,25 EUR. Bei 134,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.257 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 332,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 59,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 20,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 223,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022. In Sachen EPS wurden 6,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 10,77 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 3.200,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 39,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.308,50 EUR umgesetzt worden.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2022 wird am 07.11.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 15.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 33,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com