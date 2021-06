BioNTech (ADRs)-Aktie aktuell: BioNTech (ADRs) auf rotem Terrain

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 191,35 EUR. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 191,20 EUR. Bei 191,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 6.188 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 135,67 USD. Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 25,80 EUR fest.

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs, Infektionskrankheiten und seltenen Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert Immunologieforschung, moderne therapeutische Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, bispezifische Checkpoint-Immunmodulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Small Molecules. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten Kooperationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Eli Lilly and Company, Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Regeneron, Genevant, Fosun Pharma und Pfizer.

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Neue Regelungen und Gesetze: Das ändert sich ab Juli 2021

BioNTech-Aktie fester: BioNTech-Impfung dürfte langanhaltende Immunreaktion auslösen

Die besten Vermögensverwalter Deutschlands - 25 Profi-Tipps

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com