BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag gesucht

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 147,85 EUR. Bei 149,65 EUR erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 147,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.077 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 332,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 55,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,84 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 223,86 USD.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 08.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,45 EUR gegenüber 10,77 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3.200,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 39,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.308,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 07.11.2022 erwartet. Am 15.11.2023 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,65 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

