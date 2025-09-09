Birkenstock Aktie News: Birkenstock legt am Mittwochnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 47,70 USD.

Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 47,70 USD. In der Spitze gewann die Birkenstock-Aktie bis auf 47,92 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 47,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 12.511 Birkenstock-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,66 USD. Dieser Kurs wurde am 31.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 31,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (40,99 USD). Mit Abgaben von 14,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Birkenstock seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Birkenstock am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,43 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Birkenstock in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 720,34 Mio. USD im Vergleich zu 607,98 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Birkenstock im Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

