Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag im Plus

11.09.25 16:13 Uhr
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Birkenstock zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Birkenstock-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 47,31 USD zu.

Das Papier von Birkenstock legte um 15:49 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 47,31 USD. Kurzfristig markierte die Birkenstock-Aktie bei 47,33 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 47,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 9.239 Birkenstock-Aktien gehandelt.

Am 31.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 62,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Birkenstock-Aktie somit 24,50 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,99 USD ab. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 13,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Birkenstock-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,78 USD. Im letzten Jahr hatte Birkenstock einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 720,34 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 607,98 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Birkenstock ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch

Birkenstock-Aktie trotz starken Zahlen tiefer: Birkenstock übertrifft bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen

