Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 41,24 USD ab.

Die Birkenstock-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 41,24 USD ab. In der Spitze büßte die Birkenstock-Aktie bis auf 41,00 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 31.035 Birkenstock-Aktien.

Am 31.01.2025 markierte das Papier bei 62,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Birkenstock-Aktie 51,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 40,99 USD. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 0,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Birkenstock ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Birkenstock hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,43 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 720,34 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 607,98 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Von Analysten wird erwartet, dass Birkenstock im Jahr 2025 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

