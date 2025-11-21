Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Birkenstock gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Birkenstock-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 40,94 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 40,94 USD. Der Kurs der Birkenstock-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,03 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 40,68 USD. Zuletzt wurden via New York 10.468 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,66 USD) erklomm das Papier am 31.01.2025. Mit einem Zuwachs von 53,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,17 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Birkenstock-Aktie 7,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Birkenstock-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,43 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 720,34 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Birkenstock 607,98 Mio. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Birkenstock-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

