Birkenstock Aktie News: Birkenstock zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Birkenstock zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 41,19 USD zu.

Das Papier von Birkenstock konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 41,19 USD. In der Spitze legte die Birkenstock-Aktie bis auf 41,26 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,56 USD. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.294 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,66 USD. Dieser Kurs wurde am 31.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Kursplus von 52,12 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 38,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 7,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Birkenstock-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Birkenstock am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Birkenstock im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 720,34 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 607,98 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Birkenstock einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch