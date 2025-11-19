Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Birkenstock

Die Aktie von Birkenstock gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 39,67 USD.

Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 39,67 USD. Die Birkenstock-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,41 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Birkenstock-Aktien beläuft sich auf 11.577 Stück.

Am 31.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Birkenstock-Aktie somit 36,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 3,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie.

Am 14.08.2025 hat Birkenstock die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Birkenstock 0,43 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent auf 720,34 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 607,98 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch