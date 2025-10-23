Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 42,69 USD.

Die Birkenstock-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 42,69 USD nach. Die Birkenstock-Aktie sank bis auf 42,57 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 42,99 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.064 Birkenstock-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.01.2025 markierte das Papier bei 62,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,78 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,99 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 4,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Birkenstock-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 607,98 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 720,34 Mio. USD ausgewiesen.

In der Birkenstock-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

