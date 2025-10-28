Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag verlustreich
Die Aktie von Birkenstock gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Birkenstock-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 41,42 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Birkenstock-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 41,42 USD. Zwischenzeitlich weitete die Birkenstock-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,42 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 42,02 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 30.877 Aktien.
Bei 62,66 USD markierte der Titel am 31.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 51,28 Prozent Plus fehlen der Birkenstock-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,99 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Birkenstock seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.
Am 14.08.2025 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 720,34 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie
Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben
Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich
Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch
Ausgewählte Hebelprodukte auf Birkenstock
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Birkenstock
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Birkenstock
Analysen zu Birkenstock
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Birkenstock nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen