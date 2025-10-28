DAX24.321 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.696 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.965 -0,7%
Notierung im Blick

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag verlustreich

28.10.25 16:08 Uhr
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Birkenstock gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Birkenstock-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 41,42 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
35,78 EUR -0,34 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Birkenstock-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 41,42 USD. Zwischenzeitlich weitete die Birkenstock-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,42 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 42,02 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 30.877 Aktien.

Bei 62,66 USD markierte der Titel am 31.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 51,28 Prozent Plus fehlen der Birkenstock-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,99 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Birkenstock seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Am 14.08.2025 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 720,34 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Birkenstock

DatumMeistgelesen
Analysen zu Birkenstock

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
