Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Birkenstock gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Birkenstock-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 41,42 USD abwärts.

Die Birkenstock-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 41,42 USD. Zwischenzeitlich weitete die Birkenstock-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,42 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 42,02 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 30.877 Aktien.

Bei 62,66 USD markierte der Titel am 31.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 51,28 Prozent Plus fehlen der Birkenstock-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,99 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Birkenstock seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Am 14.08.2025 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 720,34 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie belaufen.

