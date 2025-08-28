DAX23.926 -0,5%ESt505.360 -0,7%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.474 -0,4%Nas21.480 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1698 +0,2%Öl68,18 -0,1%Gold3.438 +0,6%
Aktienkurs aktuell

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

29.08.25 16:10 Uhr
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

29.08.25 16:10 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Im New York-Handel gewannen die Birkenstock-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Birkenstock-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 52,85 USD. Die Birkenstock-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,41 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 11.925 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 15,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,99 USD am 10.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Verlust von 22,44 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Birkenstock-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Birkenstock veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 720,34 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 522,32 Mio. USD umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,70 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Birkenstock

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

