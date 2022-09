E.ON-Aktie knapp im Plus: Vertrag von E.ON-CEO Birnbaum verlängert

Wie der Energiekonzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat der E.ON SE auf seiner Sitzung am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Birnbaum gehört dem Führungsgremium des Konzerns den Angaben zufolge seit 2013 an und ist seit April 2021 Vorstandsvorsitzender.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Ludwig Kley sagte, Birnbaum habe als CEO die Strategie des Konzerns mit der klaren Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Wachstum weiter geschärft. "Wir sind der Überzeugung, dass er der richtige Mann an der Spitze des Konzerns ist, um gemeinsam mit seinem Vorstandsteam nicht nur die gewaltigen, kurzfristigen Herausforderungen zu meistern, sondern auch die Chancen zu nutzen, die sich für E.ON als nachhaltige Plattform für die Energiewende in Europa in den kommenden Jahren bieten werden", so Kley.

Die E.ON-Aktie zeigt sich auf XETRA freundlich und legt zeitweise um 0,12 Prozent auf 8,25 Euro zu.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images