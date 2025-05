Block (ex Square) Aktie News: Block (ex Square) knickt am Freitagnachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Block (ex Square) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Block (ex Square)-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 22,2 Prozent bei 45,52 USD.

Die Block (ex Square)-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 22,2 Prozent auf 45,52 USD. Das Tagestief markierte die Block (ex Square)-Aktie bei 44,27 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 45,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.016.809 Block (ex Square)-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 99,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Block (ex Square)-Aktie liegt somit 54,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.05.2025 bei 44,27 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Block (ex Square)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Block (ex Square) am 20.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,15 USD, nach 0,29 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 6,03 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Block (ex Square) 5,77 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Block (ex Square) wird am 31.07.2025 gerechnet.

In der Block (ex Square)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

