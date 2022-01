Nach Allzeithoch der Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett klettert weiter in Liste der reichsten Menschen

• Berkshire Hathaway-Aktie mit neuem Rekordhoch• Buffetts Vermögen steigt weiter• Entwicklungen bringen Buffett in Top 10 der Welt-Milliardäre weiter nach oben

Warren Buffett, Investmentlegende und CEO von Berkshire Hathaway, rangiert seit Kurzem im Bloomberg-Index auf Platz acht der reichsten Milliardäre der Welt. Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren und kann ein Vermögen von stolzen 116 Milliarden US-Dollar sein Eigen nennen.

Top 10 Milliardäre

Anfang Januar hat er nun Steve Ballmer, ehemaliger CEO von Microsoft, der über ein Vermögen von rund 113 Milliarden US-Dollar verfügt, im Bloomberg Billionaires Index überholt. Vor Buffett stehen nun noch Größen wie Tesla-Chef Elon Musk auf Platz eins mit 272 Milliarden US-Dollar, direkt dahinter Amazon-Gründer Jeff Bezos mit 191 Milliarden US-Dollar oder auch Microsoft-Gründer Bill Gates auf dem vierten Rang mit einem Vermögen von etwa 134 Milliarden US-Dollar. Auf Platz sieben und damit direkt vor Buffett rangiert Sergey Brin, der an der Entwicklung der Alphabet-Tochter Google beteiligt war. Er verfügt über ein Vermögen von rund 120 Milliarden US-Dollar.

Berkshire Hathaway-Aktie mit neuem Rekordhoch

Warren Buffett ist seit Jahresbeginn um etwa sieben Milliarden US-Dollar reicher geworden. Grund dafür ist der jüngste Anstieg der Berkshire Hathaway A-Aktien. Diese haben am 10. Januar dieses Jahres an der NYSE ein neues Allzeithoch bei 483.800 US-Dollar erklommen. Zu Beginn des noch jungen Jahres 2022 bevorzugten Anleger Value-Aktien, wie Benzinga erklärt, und Berkshire Hathaway gelte als eine der besten Value-Aktien überhaupt.

Damit überstieg auch der Börsenwert von Berkshire Hathaway in der ersten Januarwoche erstmals die Marke von 700 Milliarden US-Dollar und ist so auf einem guten Weg, ebenso wie Tesla, Amazon, Microsoft oder auch Apple in die Liga der Billionen-Unternehmen aufzusteigen.

