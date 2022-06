BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 01.06.2022 16:22:00 Uhr 2,3 Prozent auf 82,50 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 83,18 EUR. Mit einem Wert von 81,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 775.016 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 17,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 102,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte BMW am 05.05.2022 vor. Das EPS belief sich auf 15,33 EUR gegenüber 4,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 31.142,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.778,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,30 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 03.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,80 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

