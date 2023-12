BMW Aktie News: BMW tritt am Mittag auf der Stelle

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 95,67 EUR.

Die BMW-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 95,67 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 96,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 95,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 95,94 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 160.031 Aktien.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 18,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,16 EUR ab. Abschläge von 14,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 108,70 EUR für die BMW-Aktie.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.458,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.176,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,30 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

