BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die BMW-Aktie wies um 16:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 77,16 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 74,36 EUR. Bei 77,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.211.753 Stück gehandelt.

Am 14.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 100,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 23,16 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 14,18 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 103,46 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte BMW am 16.03.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28.408,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von BMW rechnen Experten am 04.05.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,74 EUR je BMW-Aktie belaufen.

