BMW Aktie News: BMW steigt am Freitagmittag

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 104,98 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 105,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 104,02 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 481.988 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2023 bei 109,84 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,63 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,44 EUR am 30.09.2022. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 53,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 107,05 EUR.

BMW gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 5,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 15,33 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 36.853,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31.142,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die BMW-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 16,25 EUR je Aktie belaufen.

