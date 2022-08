BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Um 09:22 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 76,91 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 77,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 62.798 BMW-Aktien.

Bei 100,42 EUR markierte der Titel am 14.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,41 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,81 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 100,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.08.2022. In Sachen EPS wurden 4,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 7,23 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34.770,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie fällt: BMW mit Umsatzplus und Gewinnrückgang - Ausblick bekräftigt

Ausblick: BMW zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Analysten sehen bei BMW-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com