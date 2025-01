BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 78,40 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 78,40 EUR nach oben. Bei 78,40 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 77,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 53.183 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 32,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,76 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,64 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 86,75 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,21 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.03.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,73 EUR je BMW-Aktie.

