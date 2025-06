BMW Aktie News: BMW am Vormittag billiger

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 76,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 76,26 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 76,22 EUR. Mit einem Wert von 76,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.383 BMW-Aktien.

Bei 92,38 EUR markierte der Titel am 13.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,14 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,68 EUR je BMW-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 07.05.2025. Das EPS wurde auf 3,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,80 Prozent zurück. Hier wurden 33,76 Mrd. EUR gegenüber 36,61 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 30.07.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 10 Jahren bedeutet

Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie im Mai 2025