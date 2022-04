BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Um 12:22 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 76,74 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 77,06 EUR. Bei 76,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 304.289 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR. Mit einem Zuwachs von 30,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,94 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 103,08 EUR.

BMW ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 2,53 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 29,48 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,41 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte BMW am 05.05.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 22.03.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,62 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

VW-Aktie tiefer: Chipmangel sorgt bei Volkswagen für starken Absatzdämpfer auf dem US-Automarkt

BMW baut Engagement im Bereich der nachhaltigen Fahrzeugbauteile aus - BMW-Aktie leichter

BMW-Aktie gewinnt: BMW in den USA mit Absatzplus im ersten Quartal - US-Absatz von Porsche rückläufig

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BMW AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images