BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von BMW konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 75,64 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,02 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,70 EUR. Bisher wurden heute 958.459 BMW-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 104,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 16,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,13 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 14.03.2025 vor. Das EPS lag bei 2,40 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 3,77 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 36,42 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 42,97 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die BMW-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Am 13.05.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

