BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 79,12 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 79,52 EUR. Bei 77,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 953.517 BMW-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 21,76 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 20,42 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,12 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 85,68 EUR.

BMW ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,40 EUR gegenüber 4,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,61 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,76 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,10 EUR je Aktie belaufen.

