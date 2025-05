BMW Aktie News: BMW tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 77,26 EUR.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 77,26 EUR nach. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 77,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.145 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 96,34 EUR markierte der Titel am 21.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 24,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 22,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,12 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,68 EUR für die BMW-Aktie.

Am 07.05.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 33,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,61 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 11,10 EUR je Aktie aus.

