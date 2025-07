BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 82,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 82,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 82,70 EUR. Bei 82,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 374.066 BMW-Aktien.

Am 13.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,74 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,98 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,77 EUR.

Am 07.05.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,38 EUR, nach 4,42 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,66 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

So schätzen Analysten die BMW-Aktie ein

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor einem Jahr verloren

VW-Aktie aber schwächer: Volkswagen dominiert den deutschen E-Auto-Markt - vor BMW, Tesla & Co.