BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 70,94 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 70,94 EUR ab. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 70,78 EUR ein. Bei 71,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 968.972 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 68,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,18 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 91,60 EUR angegeben.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,09 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 36,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,22 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 14,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

