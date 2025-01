BMW Aktie News: BMW reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 76,78 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Bei 77,20 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 76,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 337.674 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 50,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 65,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,60 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 85,25 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 32,41 Mrd. EUR, gegenüber 38,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,74 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 25.03.2026 dürfte BMW die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 12,68 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Tesla-Aktie freundlich: Tesla beginnt mit der Produktion des neuen Model Y in Deutschland

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Börse Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu