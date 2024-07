BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 88,58 EUR.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 88,58 EUR nach. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 88,40 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 324.952 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 23,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,54 EUR. Abschläge von 2,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,79 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,05 EUR.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 36,61 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,85 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BMW.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Minus