BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 74,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 74,96 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 75,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,88 EUR. Zuletzt wechselten 292.001 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 53,88 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,58 EUR am 10.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 8,51 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,92 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,70 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 01.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,09 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die BMW-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. BMW dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 13,47 EUR je Aktie aus.

