BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 84,08 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 84,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 83,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,80 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.135 Stück gehandelt.

Am 11.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. 37,19 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,26 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,38 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,40 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 87,55 EUR angegeben.

BMW gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,21 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von BMW.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

