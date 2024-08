BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag seitwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 82,64 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 82,64 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 82,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 82,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.381 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 39,58 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 77,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,82 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 106,15 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 01.08.2024. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,39 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BMW-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 16,61 EUR je BMW-Aktie.

