BMW Aktie News: BMW gibt am Donnerstagvormittag nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 99,87 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 99,87 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 99,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 99,59 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.391 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,61 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 68,44 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 45,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 109,68 EUR an.

Am 03.08.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 4,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,30 EUR in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.219,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone

STOXX-Handel Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen