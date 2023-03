BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Kursplus

Um 15:52 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 98,74 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 98,98 EUR. Mit einem Wert von 97,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 402.849 BMW-Aktien.

Bei 103,70 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 4,78 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit Abgaben von 44,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 100,31 EUR angegeben.

Am 15.03.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,87 Prozent auf 39.522,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte BMW am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von BMW rechnen Experten am 03.05.2024.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,93 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

NYSE-Wert Ford-Aktie gefragt: Erstes Pkw-E-Modell für Europa vorgestellt

Mercedes- und VW-Aktien dennoch stark: EuGH erleichtert Schadenersatz-Klagen von Diesel-Käufern

Deutsche Anleger können sich laut Studie auf Rekord-Dividenden freuen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com