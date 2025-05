BMW Aktie News: BMW reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 78,58 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 78,58 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 78,58 EUR. Bei 78,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 13.336 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2024 auf bis zu 94,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 16,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,12 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,68 EUR aus.

Am 07.05.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,61 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,10 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Börsengang in Hongkong: CATL-Aktie startet stark

BMW-Aktie steigt: Aktienrückkauf in Milliardenhöhe beschlossen

DAX 40-Wert BMW-Aktie: Hätte sich eine Anlage in BMW von vor 3 Jahren rentiert?