BMW Aktie News: BMW verliert am Donnerstagvormittag

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 78,64 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 78,64 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,02 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.851 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2024 bei 94,44 EUR. 20,09 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 24,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,12 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 07.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 33,76 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,10 EUR je Aktie belaufen.

