BMW Aktie News: BMW steigt am Vormittag

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 73,86 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 74,04 EUR. Bei 73,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 23.703 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 115,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 68,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 7,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,00 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,70 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,09 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 36,94 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 13,87 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

