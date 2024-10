BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 76,08 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 76,08 EUR zu. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,08 EUR an. Bei 75,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 22.961 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,58 EUR. Mit Abgaben von 9,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,92 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 87,70 EUR.

Am 01.08.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,74 Prozent zurück. Hier wurden 36,94 Mrd. EUR gegenüber 37,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 13,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

