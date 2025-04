BMW Aktie News: BMW am Mittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die BMW-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 73,60 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BMW-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:46 Uhr bei 73,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 73,90 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 73,02 EUR. Bei 73,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.907 Stück gehandelt.

Am 30.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,47 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 14,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,18 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,35 EUR für die BMW-Aktie.

Am 14.03.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 3,77 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 42,97 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

