BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag im Plus

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 80,56 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 80,56 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 81,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 80,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 500.092 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 43,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Abschläge von 18,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,38 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,25 EUR je BMW-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 14.03.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 3,77 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,25 Prozent zurück. Hier wurden 36,42 Mrd. EUR gegenüber 42,97 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

