BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel BMW 102,98 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 103,70 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 103,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.453 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,84 EUR erreichte der Titel am 08.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 106,05 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 04.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 5,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.853,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 31.142,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 16,07 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie gibt etwas nach: Goldman hebt Ziel für BMW auf 120 Euro - 'Neutral'

Daimler-Truck-Chef warnt vor China-Abhängigkeit bei Batterien - Daimler Truck-Aktie gewinnt

Autobauer fordern Aufschub bei Brexit-Vereinbarung zu Ursprungsregeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com