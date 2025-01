BMW Aktie News: BMW am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 81,30 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 81,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 81,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 79.546 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 29,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,26 EUR am 13.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,55 EUR aus. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 87,50 EUR.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,21 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BMW am 14.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 25.03.2026.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,56 EUR je Aktie.

