BMW Aktie News: BMW am Nachmittag im Plus

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 77,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 77,30 EUR zu. Bei 77,50 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 362.711 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 107,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 39,46 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 22,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,15 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,32 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 14.03.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,77 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 36,42 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 42,97 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 11,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

