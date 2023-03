BMW Aktie News: BMW fällt am Mittwochvormittag

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 98,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 98,55 EUR. Bei 98,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 23.663 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,70 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 4,92 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,00 EUR.

BMW gewährte am 15.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 39.522,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,87 Prozent gesteigert.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 03.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 15,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

