BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 75,92 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 75,92 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,70 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,26 EUR. Zuletzt wechselten 181.509 BMW-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 107,80 EUR erreichte der Titel am 30.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 17,07 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 85,32 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 14.03.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 3,77 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,25 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,23 EUR je BMW-Aktie.

