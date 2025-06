BMW-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Aktiendeal

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BMW-Aktie.

BMW meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 30.05.2025. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 02.06.2025 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 30.05.2025 2.780 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 78,60 EUR aufgerufen. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR abwärts. Insgesamt wurden 6.466 BMW-Aktien gehandelt. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 46,27 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 560.571.776 Papiere.

