Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 3,6 Prozent auf 154,60 EUR. Die Boeing-Aktie sank bis auf 154,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 158,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.773 Boeing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (206,60 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. 25,17 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 42,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 27.07.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing 0,40 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 16.681,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.998,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2022 -1,357 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

